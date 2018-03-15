مصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل فى بورسعيد

جثة - صورة أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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لقى مسن، منذ قليل، مصرعه تحت عجلات سيارة نقل أمام النادى الاجتماعى للنادى المصرى بنطاق حى الضواحى.
وذكر بيان لصحة بورسعيد، أن مستشفى الحميات استقبلت عبد العظيم الشوادفى عبدالمطلب - 35 سنة، جثة هامدة ، وتم وضعه الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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