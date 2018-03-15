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الخميس، 15 مارس 2018 11:17 م
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مصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل فى بورسعيد

الخميس، 15 مارس 2018 11:13 م
مصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل فى بورسعيد جثة - صورة أرشيفية





بورسعيد - محمد عزام
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لقى مسن، منذ قليل، مصرعه تحت عجلات سيارة نقل أمام النادى الاجتماعى للنادى المصرى بنطاق حى الضواحى.
 
وذكر بيان لصحة بورسعيد، أن مستشفى الحميات استقبلت عبد العظيم الشوادفى عبدالمطلب - 35 سنة، جثة هامدة ، وتم وضعه الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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