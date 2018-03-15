مصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل فى بورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

لقى مسن، منذ قليل، مصرعه تحت عجلات سيارة نقل أمام النادى الاجتماعى للنادى المصرى بنطاق حى الضواحى.

وذكر بيان لصحة بورسعيد، أن مستشفى الحميات استقبلت عبد العظيم الشوادفى عبدالمطلب - 35 سنة، جثة هامدة ، وتم وضعه الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.