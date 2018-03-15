مصرع طفل وإصابة موظف فى حادثى تصادم بالمنوفية

لقى طفل مصرعه وأصيب موظف فى حادثى تصادم متفرقين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام الطفل "م.س.ع.ص" عام ونصف مقيم دائرة المركز مصاب باشتباه كسر بالجانب الأيسر لعظام الجمجمة، ونزيف من الأنف وسحجات بالوجه، وحالته العامة سيئة.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والدة المصاب وعمه "ص.ع.ص" نجار مقيمان بذات الناحية أفادا أنه أثناء لهو المصاب أمام المنزل اصطدمت به دراجة نارية فرت هاربة ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4520 جنح مركز الباجور لسنة 2018م فى وقت لاحق، وردت إشارة المستشفى تفيد وفاة الطفل متأثراً بإصابته وبسؤال والده 31 سنة مقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما جاء بأقوال زوجته وشقيقه وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

كما شهدت مدينة الباجور حادث تصادم آخر بين سيارة ملاكى قيادة "ك.ا.م.ش" مؤهل متوسط مقيم دائرة المركز الدراجة نارية قيادة "أ.م.ع" موظف مقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة حال تخطى السيارة لأخرى تسير أمامها.

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية باشتباه كسر مضاعف بالساعد والعضد الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال كل من قائد السيارة وشقيق المصاب أوريا بمضمون ما جاء بالفحص واتهم الثانى قائد السيارة بالتسبب فى إصابة شقيقه تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.