video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع طفل وإصابة موظف فى حادثى تصادم بالمنوفية

الخميس، 15 مارس 2018 02:02 م
مصرع طفل وإصابة موظف فى حادثى تصادم بالمنوفية حادث تصادم -أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

لقى طفل مصرعه وأصيب موظف فى حادثى تصادم متفرقين بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام الطفل "م.س.ع.ص" عام ونصف مقيم دائرة المركز مصاب باشتباه كسر بالجانب الأيسر لعظام الجمجمة، ونزيف من الأنف وسحجات بالوجه، وحالته العامة سيئة.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والدة المصاب وعمه "ص.ع.ص" نجار مقيمان بذات الناحية أفادا أنه أثناء لهو المصاب أمام المنزل اصطدمت به دراجة نارية فرت هاربة ونفيا الشبهة الجنائية.

 

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4520 جنح مركز الباجور لسنة 2018م فى وقت لاحق، وردت إشارة المستشفى تفيد وفاة الطفل متأثراً بإصابته وبسؤال والده 31 سنة مقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما جاء بأقوال زوجته وشقيقه وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة .

 

كما شهدت مدينة الباجور حادث تصادم آخر بين سيارة ملاكى قيادة "ك.ا.م.ش" مؤهل متوسط مقيم دائرة المركز الدراجة نارية قيادة "أ.م.ع" موظف مقيم دائرة المركز وقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة حال تخطى السيارة لأخرى تسير أمامها.

 

نجم عن الحادث إصابة قائد الدراجة النارية باشتباه كسر مضاعف بالساعد والعضد الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال كل من قائد السيارة وشقيق المصاب أوريا بمضمون ما جاء بالفحص واتهم الثانى قائد السيارة بالتسبب فى إصابة شقيقه تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس بالمنوفية هربا من بيت العائلة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

الباجور

تصادم




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة