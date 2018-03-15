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مصرع طفلة بعد أن اختل توازنها فسقطت من"العاشر" ببولاق الدكرور

الخميس، 15 مارس 2018 01:00 ص
مصرع طفلة بعد أن اختل توازنها فسقطت من"العاشر" ببولاق الدكرور جثة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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فارقت طفلة تبلغ من العمر 11 سنة الحياة إثر سقوطها من الطابق العاشر ببولاق الدكرور، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بسقوط فتاة من الطابق العاشر ما أسفر عن مصرعها.

وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، اختل توازنها أثناء توقفها ببلكونة شقتها بالطابق العاشر، مما أدى لسقوطها وإصابتها بكسور وجروح متفرقة أنهت حياتها فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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