مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى انفجار لغم بقاعدة عسكرية بكمبوديا







بنوم بنه (أ ش أ)

أعلنت الشرطة فى كمبوديا اليوم الخميس، مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار لغم عن طريق الخطأ أثناء تدريب على إزالة الألغام الأرضية بقاعدة عسكرية بغرب البلاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن الانفجار وقع بمحافظة (كامبونج سبيو) عندما أساء جندى متدرب التعامل مع لغم تمت إزالته من الأرض، ما أسفر عن مقتل مدرب أسترالى "45 عاما" وإصابة مدرب أسترالى آخر 41 عاما، بالإضافة إلى مقتل جندى كمبودى وإصابة اثنين آخرين.

يذكر أن 60 ألف شخص لقوا مصرعهم أو أصيبوا فى كمبوديا جراء انفجار الألغام منذ تم نشرها بأعداد كبيرة فى عام 1979 عندما أزيح نظام "الخمير الحمر" من السلطة وبدأ حربا استمرت 18 عاما.

وكان رئيس الوزراء هون سين قال العام الماضى، إن الألغام الأرضية تقتل وتشوه قرابة 100 شخص سنويا، وأن بلاده تحتاج أكثر من 400 مليون دولار أمريكى من المساعدات لإزالتها جميعها بحلول عام 2025. وأزالت كمبوديا الألغام من مساحة قدرها 1500 كيلومتر مربع إلا أن 2000 متر مربع آخرين مازالوا ممتلئين بالألغام الأرضية.