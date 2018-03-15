مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى سقوط سيارة بإحدى ترع مركز أبنوب

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين فى سقوط سيارة بإحدى ترع مركز أبنوبالخميس، 15 مارس 2018 10:33 ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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لقت سيدة مصرعها بينما أصيب 6 آخرين فى حادث انقلاب سيارة عند مدخل مدينة أبنوب بإحدى الترع.
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى اخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من محافظة أسيوط إلى مركز أبنوب بإحدى الترع المارة بالمركز، وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع "سعيدة . ن" وإصابة 6 أشخاص آخرين بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام وتحرر محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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