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مصرع ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس بالمنوفية هربا من بيت العائلة

الخميس، 15 مارس 2018 10:39 ص
مصرع ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق الخامس بالمنوفية هربا من بيت العائلة جثة





المنوفية – محمود شاكر
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لقيت ربة منزل مصرعها عقب إلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنزل العائلة التى ترفض السكن فيه بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من  العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بسقوط  ربة منزل من الطابق الخامس بمنزلها الكائن بدائرة مركز منوف .

بالانتقال الفورى والفحص تبين  سقوط  "و خ إ" ربة منزل، زوجة  "ع ع س" ومقيمة بذات الناحية من الطابق الخامس بمسكنها وتوفيت متأثرة بإصابتها، وبسؤال زوجها قرر بوجود خلافات بينه وبين وزوجته، بسبب عدم رغبتها فى الإقامة بمنزل العائلة، قام على إثرها بالاتصال بوالدها للحضور لإنهاء الخلاف، وحضر عمها "ع إ ع ا" بالمعاش وفي أثناء محاولته إنهاء الخلاف أسرعت إلى سطح المنزل وألقت بنفسها من الطابق الخامس.

وبسؤال عم المتوفاة ووالدها أقرا بمضمون ما جاء بأقوال الزوج، ونفيا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.


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