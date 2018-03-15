مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود..و3.5 مليار جنيه قيمة التداول







كتب هانى الحوتى

دفعت مشتريات الأجانب البورصة المصرية، إلى الصعود بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، فيما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 375 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 972.491 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 3.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 75.8 مليون جنيه، 32.1 مليون جنيه، 113.3 مليون جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 20.1 مليون جنيه، 363.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 16999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% عند مستوى 2840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 16784 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 899 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 497 نقطة.

وارتفعت أسهم 68 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 82 شركة، ولم تتغير 34 شركة.