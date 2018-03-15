مشاجرة بين 4 أشخاص من أسرة واحدة بسبب خلافات عائلية بالوراق







كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص من أسرة واحدة بالوراق بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة الطرفين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقي الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص.

وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين 4 أشخاص من أسرة واحدة مما أسفر عن إصابتهم بسبب خلافات عائلية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.