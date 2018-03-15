مشاجرة بين صحفى وموظف بسبب حادث تصادم فى الطالبية







كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين صحفى وموظف بالطالبية بسبب اصطدام الأول بسيارة الثانى، ما دفع الصحفى لإطلاق عيار نارى فى الهواء، وتم ضبط طرفى المشاجرة.

تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين صحفى وموظف بسبب اصطدام الثانى بسيارة الأول أثناء توقفها أمام مركز صيانة.

وأطلق الصحفى عيارا ناريا فى الهواء من سلاح مرخص لمنع الطرف الآخر من الاعتداء عليه، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.