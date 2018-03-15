مشاجرة بين صحفى وموظف بسبب حادث تصادم فى الطالبية

مشاجرة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
نشبت مشاجرة بين صحفى وموظف بالطالبية بسبب اصطدام الأول بسيارة الثانى، ما دفع الصحفى لإطلاق عيار نارى فى الهواء، وتم ضبط طرفى المشاجرة.
تلقى الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مشاجرة نشبت بين صحفى وموظف بسبب اصطدام الثانى بسيارة الأول أثناء توقفها أمام مركز صيانة.
وأطلق الصحفى عيارا ناريا فى الهواء من سلاح مرخص لمنع الطرف الآخر من الاعتداء عليه، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة