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مسطحات المنوفية تواجه المخالفين وتضبط 3 مصانع مخالفة وشركة لتجارة الأسمدة

الخميس، 15 مارس 2018 02:24 م
مسطحات المنوفية تواجه المخالفين وتضبط 3 مصانع مخالفة وشركة لتجارة الأسمدة اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية – محمود شاكر
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شن قسم مسطحات منوف حملة تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط مصانع المبيدات والمخصبات الزراعية التى تعمل بدون ترخيص بدائرة مركز السادات .

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الأعلاف بدائرة المركز، ملك "ز ع ع" المقيم المطرية القاهرة، ومصنع أعلاف دواجن دائرة المركز ملك "ف ع ف ع" المقيم السنطة غربية، ومصنع أعلاف بمدينة السادات ملك " ن م م ا "  ومقيم مدينة منوف، وشركة تجارة أسمدة ومبيدات زراعية دائرة مركز السادات ملك " س ع أ م" المقيم مدينة السادات إجمالى المضبوطات 13982 طن أعلاف و68 طن مبيدات و801 طن أسمدة ، تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 3892- 3893 –3894- 3895 جنح مركز السادات لسنة 2018 .

 


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