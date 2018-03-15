مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

اقتحم 86 مستوطنا المسجد الأقصى عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونفذوا جولات مشبوهة واستفزازية فى أرجائه، وسط محاولات متكررة لإقامة صلوات وشعائر تلمودية داخله.

من ناحية أخرى، اقتحمت طواقم تابعة لسلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال، بتعزيزات عسكرية، مقبرة "باب الرحمة" الإسلامية التاريخية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك الشرقي، وشرعت بوضع إشارات مشبوهة على قبور إسلامية فى المقبرة .

ووقعت مشادات كلامية حادة لدى وصول مدير عام الأوقاف الاسلامية فى القدس عزام التميمى، وإمام وخطيب المسجد الاقصى الشيخ يوسف أبو سنينة إلى المقبرة.

يشار إلى أن الاحتلال يستهدف ومنذ فترة طويلة مقبرة "باب الرحمة"، من خلال اقتطاع أجزاء واسعة منها لصالح ما يسمى إقامة حدائق طبيعية "تلمودية" فيها، فى إطار مخططات الاحتلال لإضفاء صبغة تلمودية مزورة لمدينة القدس بكل مكوناتها، علما أنها تعتبر من أقدم المقابر الاسلامية، ودفن فيها عدد من الصحابة أبرزهم شداد بن الأوس، وعبادة بن الصامت، فضلا عن دفن عشرات الشهداء، وموتى المدينة المقدسة من مختلف العائلات.

وفى شمال الضفة الغربية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، اقتحم مئات المستوطنين، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن قرابة 500 مستوطن اقتحموا المنطقة الأثرية، وأن جيش الاحتلال أغلق الطرق المؤدية للمنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت أمس المنطقة الأثرية بسبسطية وفجرت سارية العلم الفلسطينى الواقع على أعلى تلة فى القرية، وقال رئيس البلدية أن قوات إسرائيلية كبيرة حاصرت المنطقة الأثرية بالبلدة، وقامت وحدات الهندسة فى الجيش بتلغيم سارية العلم المرفوع على التلة، ثم تفجيرها محدثين انفجارا كبيرا فى الموقع.

وأشار إلى أن هذه هى المرة الـ30 التى يتم فيها تفجير سارية العلم، متهما الاحتلال بتعمد القيام بالتفجير بالتزامن مع نشاط الحركة السياحة فى البلدة، كمحاولة لإثارة الرعب فى صفوف السياح، وضرب الحركة السياحية التى تعتبر العمود الفقرى لاقتصاد البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين اثنين، أحدهما أمين سر حركة فتح اقليم القدس، فيما اقتحم 86 مستوطنا المسجد الاقصى المبارك، كما اقتحم آخرون فى سبسطية شمال نابلس المنطقة الأثرية فى البلدة، بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلى .

ففى القدس ذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد المصلين لدى خروجه من المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب القطانين، وتم نقله إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة للاحتلال فى القدس القديمة، كما اعتقلت أمين سر "فتح" إقليم القدس شادى مطور، بعد دهم منزله، واقتادته إلى مركز توقيف وتحقيق "المسكوبية" غرب القدس .