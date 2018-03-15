"مستقبل وطن بالدقهلية" يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى

قال عمر الشوادفى محافظ الدقهلية الأسبق، أن مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف للدعوة للمشاركة الانتخابية لدحر قوى الشر، مضيفا: هذا العام سيكون إنفراجة لتعود مصر لمصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة المنصورة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى و بحضور رئيس الحزب و رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية الشيخ علاء الدين أبو العزايم و الدكتور رضا طعيمة مدرس التنمية البشرية القيادات الشعبية و ممثل الكنيسة و ممثل الأوقاف.

وقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، المؤتمر ليس الغرض منه الدعوة لانتخاب السيسى فقط، ولكن من أجل دعم مصر أمام العالم بالحضور الكبير أمام الصناديق.

فيما قال محمد حمودة أمين الحزب بالدقهلية، نتمنى أن نرى مشاركة قوية كما نرى المؤتمرات الحاشدة والهدف من عقد المؤتمرات هو دعوة الناخب للحضور للصناديق الانتخابية وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة التى تروجها جماعة الشر.