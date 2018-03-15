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الخميس، 15 مارس 2018 07:55 م
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"مستقبل وطن بالدقهلية" يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى

الخميس، 15 مارس 2018 07:58 م
"مستقبل وطن بالدقهلية" يعقد مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسى جانب من المؤتمر





الدقهلية شريف الديب
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قال عمر الشوادفى محافظ الدقهلية الأسبق، أن مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف للدعوة للمشاركة الانتخابية لدحر  قوى الشر، مضيفا: هذا العام سيكون إنفراجة لتعود مصر لمصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمدينة المنصورة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى و بحضور رئيس الحزب و رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية الشيخ علاء الدين أبو العزايم و الدكتور رضا طعيمة مدرس التنمية البشرية القيادات الشعبية و ممثل الكنيسة و ممثل الأوقاف.  

وقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، المؤتمر ليس الغرض منه الدعوة لانتخاب السيسى فقط، ولكن من أجل دعم مصر أمام العالم بالحضور الكبير أمام الصناديق.

فيما قال محمد حمودة أمين الحزب بالدقهلية، نتمنى أن نرى مشاركة قوية كما نرى المؤتمرات الحاشدة والهدف من عقد المؤتمرات هو دعوة الناخب للحضور للصناديق الانتخابية وعدم الاستجابة لدعوات المقاطعة التى تروجها جماعة الشر.


مؤتمر مستقبل ون لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية
مؤتمر مستقبل ون لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

جانب من المؤتمر بالمنصورة
جانب من المؤتمر بالمنصورة

مؤتمر لحزب مستقبل وطن
مؤتمر لحزب مستقبل وطن

جانب من الحضور بالمؤتمر
جانب من الحضور بالمؤتمر

مؤتمر مستقبل وطن
مؤتمر مستقبل وطن

الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

جانب من اللمشاركين فى المؤتمر
جانب من اللمشاركين فى المؤتمر
 
 
 

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