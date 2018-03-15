مستشفى أشمون العام بالمنوفية يستقبل حالتى تسمم







المنوفية - محمود شاكر

استقبلت مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية حالتى إصابة بالتسمم لأسباب متفرقة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ع.س.م" مدرس مقيم دائرة المركز، مصاباً بحالة تسمم، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبالانتقال والفحص وسؤاله، أفاد بتناوله الطعام دون غسل يده عقب قيامه بملامسة حبوب ذرة عليها مبيد حشرى، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما استقبل المستشفى "م.ع.م" ربة منزل مقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبالانتقال والفحص وسؤالها، أفادت بتناولها أقراص دوائية عن طريق الخطأ، ما أدى إلى حدوث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.