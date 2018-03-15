مستشار وزير السياحة: 50 ألف مصرى يخططون لزيارة روسيا خلال كأس العالم

مستشار وزير السياحة: 50 ألف مصرى يخططون لزيارة روسيا خلال كأس العالمالخميس، 15 مارس 2018 02:34 م
كأس العالم
كتب مؤمن مختار
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أكد مستشار وزير السياحة المصرى عمرو العزبى، أن حوالى 50 ألف سائح مصرى يخططون لزيارة روسيا خلال كأس العالم.
وأوضح العزبى لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أن هناك الكثير من المشجعين يرغبون حضور مباريات كرة القدم لمنتخب مصر، ونتوقع أن يزور روسيا نسبة تتراوح من 20 إلى 50 مواطن مصرى.
ووفقا له، فأن استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة سيسهم فى حضور عدد أكبر من المشجعين إلى روسيا.
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