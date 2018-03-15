مستشار عرفات معلقًا على تكريم السيسى لأسر الشهداء: جيش مصر أبطال بقيادة بطل







كتبت ريهام عبد الله

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن مشهد تواجد الرئيس السيسى وسط عائلات الشهداء اليوم، توجع القلب وتفرحه على حد قوله، قائلًا: "جيش مصر أبطال بقيادة بطل".

وقال رشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"مشاهد تواجد الرئيس السيسي مع عائلات الشهداء اليوم توجع القلب وتفرحه في نفس الوقت، يحزن القلب ويتوجع على على فقدان هؤلاء الأحبة لعزيزهم الغالي، ويفرح القلب من صلابتهم وقوتهم الروحية و تمسكهم بالنصر و بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، صحيح، جيش مصر أبطال بقيادة بطل".