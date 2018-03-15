مستشار عرفات معلقًا على تكريم السيسى لأسر الشهداء: جيش مصر أبطال بقيادة بطل

مستشار عرفات معلقًا على تكريم السيسى لأسر الشهداء: جيش مصر أبطال بقيادة بطلالخميس، 15 مارس 2018 02:19 م
السيسى يكرم والدة شهيد
كتبت ريهام عبد الله
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أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، أن مشهد تواجد الرئيس السيسى وسط عائلات الشهداء اليوم، توجع القلب وتفرحه على حد قوله، قائلًا: "جيش مصر أبطال بقيادة بطل".
وقال رشيد في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر:"مشاهد تواجد الرئيس السيسي مع عائلات الشهداء اليوم توجع القلب وتفرحه في نفس الوقت، يحزن القلب ويتوجع على على فقدان هؤلاء الأحبة لعزيزهم الغالي، ويفرح القلب من صلابتهم وقوتهم الروحية و تمسكهم بالنصر و بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، صحيح، جيش مصر أبطال بقيادة بطل".
تغريدة محمد رشيد
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