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الخميس، 15 مارس 2018 01:45 م
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مسؤول يابانى: مكتب رئيس الوزراء كان على علم بمشكلات تتعلق ببيع أرض

الخميس، 15 مارس 2018 01:13 م
مسؤول يابانى: مكتب رئيس الوزراء كان على علم بمشكلات تتعلق ببيع أرض رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى





رويترز
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى إن مكتب رئيس الوزراء شينزو آبى كان على دراية منذ أوائل الشهر الجارى بوجود مشكلات محتملة تتعلق بوثائق بيع أرض لمؤسسة على صلة بزوجة آبى.

ويتعرض آبى ووزير المالية تارو آسو لضغوط منذ اعتراف وزارة المالية هذا الأسبوع بتغيير الوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض بسعر مخفض إلى المؤسسة التى تدير مدارس.

وأثار الأمر دعوات باستقالة آسو وربما تبدد فرص آبى فى تولى منصب رئيس الوزراء لولاية جديدة تبدأ فى سبتمبر حينما ينتخب الحزب الديمقراطى الحر الحاكم زعيمه.

ونفى آبى قيامه أو زوجته آكى بأى مخالفات فى حين نفى آسو توجيه أى تعليمات بتغيير الوثائق، وأظهرت نسخ من وثائق نشرتها وزارة المالية رفع أسماء آبى وآكى وآسو من سجلات بالوزارة تخص بيع الأرض.

وقال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء إن وزارة الأراضى أبلغت نائبه فى الخامس من مارس عن احتمال وجود اختلافات بين الوثائق الموجودة فى حوزتها والوثائق التى كانت وزارة المالية قدمتها للبرلمان.

وأضاف سوجا للصحفيين أنه علم بالأمر فى السادس من مارس آذار واعتقد بأن نائبه أبلغ آبى بالأمر فى اليوم ذاته، وفى الثامن من مارس قدمت وزارة المالية نسخا مما اعترفت فى يوم 12 مارس  بأنه وثائق مختلفة.

ولدى سؤاله عن السبب فى عدم الإعلان عن مخاوف وزارة الأراضى رد سوجا "لم يكن فى مقدورنا فى تلك المرحلة التأكد من (صحة) الوثائق"، وقال إنه لا يجد مشكلة فى أسلوب تعامل مكتب رئيس الوزراء مع هذا الأمر.

وتسببت الفضيحة فى إعاقة سير العمل داخل البرلمان فى وقت طالب فيه بعض الأعضاء من الحزب الحاكم آسو بتقديم استقالته.

وقال مصدر فى الحزب لرويترز اليوم الخميس إن آسو لن يحضر اجتماع وزراء المالية فى مجموعة العشرين فى بوينس ايرس الأسبوع المقبل.

 

 


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