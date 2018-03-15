مرور قويسنا يضبط سيارة بها مخدرات قبل عبورها من الكمين الأمنى







المنوفية – محمود شاكر

تمكنت إدارة المرور بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط سيارة بها مخدرات، يحمل صاحبها بطاقة مزورة، قبل عبورها من الكمين الأمنى.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه حال قيام مباحث الإدارة العامة للمرور قسم مرور قويسنا والقوة المرافقة بحملة مرورية بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية دائرة المركز، تم استيقاف سيارتين مرافقتين لبعضهما لفحص التراخيص، وبسؤال قائد السيارة الأولى عن تراخيص السيارة قدم بطاقة رقم قومى باسم " م ى م ع " وكيل النائب العام ومقيم مصر الجديدة القاهرة يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل، وحال مطالبته برخص السيارة فر هارباً مصطدماً بسيارة ملاكى منوفية والتى تصادف وجودها بالمنطقة مما أدى لإحداث تلفيات بها .

وتبين أن قائد السيارة الثانية " ع ح ش ن " صاحب شركة مقاولات ومقيم جيزة ولا يحمل ثمة تراخيص، وبتفتيشه وقائياً عُثر بحوزته على طبنجة محدث صوت وبها 6 طلقات فشنك وكذا 2 شريط لعقار التامول المخدر وكذا ورقة مالية فئة 200 جنيه يشتبه فى كونها مزورة ومبلغ مالى قدره 4800 جنيه.

وبالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن البطاقة المصطنعة للمتهم الأول الهارب، تبين عدم صحتها وأن اسمه " م ى م س" حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم ميدان عبود القاهرة وبالكشف عليه جنائياً تبين سابقة اتهامه فى قضية أموال عامة تزوير ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا آخرها قضية شيك حبس سنة وكفالة 100 جنيه .

وبمواجهة المتهم الثانى بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، أقر بحيازته للطبنجة محدث الصوت بقصد الدفاع والأقراص المخدرة بقصد التعاطى والمبلغ المالى خاص به وعدم علمه بكون الورقة المالية فئة 200 جنيه مزورة وأنه على علاقة صداقة بالمتهم الأول الهارب ومرافقته له لتسهيل مروره من الأكمنة، نظراً لكونه مطلوب جنائياً فى العديد من القضايا، وبالكشف جنائياً على المذكور تبين سابق اتهامه فى 9 قضايا أولهم قضية سرقة مسكن وآخرهم قضية خيانة أمانة وكذا مطلوب فى قضية شيك بحكم حبس سنتين وكفالة 100 جنيه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.