مركز أعلام شمال الشرقية ينظم ندوة عن "ترشيد استهلاك المياه"







الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم مركز أعلام شمال الشرقية بكفرصقر ندوة اليوم الخميس عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات.

وخلال محاضرته أكد رأفت زيدان رئيس الإدارة العامة للتوعية بالمركز أن الحفاظ على المياه واجب دينى ووطنى، وأن الماء أرخص موجود وأغلى مفقود ولابد من العناية بإصلاح وصيانة التركيبات الصحية المختلفة وعدم استخدام المياه فى رش الشوارع وغسيل السيارات وعدم إلقاء بقايا طعام أو رمى نفايات المواشى فى النيل .

وأوصى بالحفاظ على المياه وترشيدها بالمنازل والاكتفاء بقدر الحاجة من المياه حيث يقوم البعض باستخدام أضعاف حاجتهم الأساسية من المياه.

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