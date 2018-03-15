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الخميس، 15 مارس 2018 10:00 ص
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مذكرة تفاهم بين "الرى" وجامعة صينية لقبول باحثين بالهندسة المدنية والهيدروليكية

الخميس، 15 مارس 2018 09:04 ص
مذكرة تفاهم بين "الرى" وجامعة صينية لقبول باحثين بالهندسة المدنية والهيدروليكية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى





كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الموادر المائية والرى أنه فى إطار التعاون المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه وجامعة تيسنجهوا الصينية، التى تصنف ضمن الجامعات العشر الأوائل على مستوى العالم فى مجال الهندسة المدنية والهيدروليكية، تم تفعيل مذكرة تفاهم بين الجانبين والتى تتيح  القبول بالدراسات العليا بالجامعة لـ (6) باحثين بدءا من درجة باحث مساعد وحتى درجة الدكتوراه، من خلال برنامج المنح الصينية للحكومة المصرية في مجال المنشآت والهندسة الجيوتقنية وإدارة المياه.

يأتى هذا التعاون فى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى بكل مؤسساته الجامعية والمراكز البحثية عن طريق تنفيذ توأمه مع جامعات ومراكز بحثية عالمية ذات تصنيف متقدم على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أنه يوجد بجامعة تيسنجوا معمل متميز فى مجال الهندسة الهيدروليكية والدراسات المائية مصنف  State Key Laboratory على مستوى الصين ، كما تعتبر هيئة التدريس بالجامعة من الهيئات المتميزة أكاديمياً ومهنيا على مستوى الصين، حيث أنها مشارك أساسى في برنامج الألف متميز على مستوى الصين .


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