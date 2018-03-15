محافظ مطروح: تخصيص 3 ملايين جنيه سلف زراعية لصغار المزارعين بواحة سيوة







مطروح _ حسن مشالي

صدق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، علي تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه، لصرفها سلف زراعية بدون فوائد لمزارعي واحة سيوة .

وأكدت منال شحاته مدير تنمية القرية بمحافظة مطروح، في بيان صحفي، أن عدد المزارعين المستفيدين من مبلغ الــــــ 3 ملايين جنيه المقررة كسلف زراعية، 100 مزارع، حيث تبلغ قيمة السلفة للمزارع 3000 جنيه، تسدد في نهاية موسم الحصاد.

وأضافت مدير تنمية القرية، بان محافظ مطروح يحرص علي دعم صغار المزارعين كل عام، وأن هذه ليست المرة الأولي التي يقدم فيها سلف زراعية .

من جانبه أكد محافظ مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته خلال وضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة بإنهاء مشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوة، وذلك تقديراً منه لأهالي الواحة علي وطنيتهم وحفاظهم علي الأمن مع قواتهم المسلحة والشرطة المدنية في الأوقات الصعبة التي مرت علي مصر.

وأضاف "أبو زيد" بأنه حريص علي دعم المزارعين كل عام بمبلغ 1,5مليون جنيه وتم زيادة المبلغ هذا العام للضعف، للتخفيف عليهم والنهوض بمحصول التمور وعدم وقوع صغار المزارعين تحت تأثير احتكار التجار وأصحاب المصانع، حيث يعتبر محصول التمور بسيوة هو المصدر الرئيسي للدخل لأهالي الواحة.

وأشار المحافظ، إلى أن إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة، التي تنظمه جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة الإمارات، علي مدار الثلاث سنوات الماضية، أحدث طفرة كبيرة وتنافس في جودة و زيادة محصول التمور بالواحة.

وأوضح بان مهرجان التمور المصرية، ساهم في الترويج والتسويق لتمور واحة سيوة، التي تتميز بجودتها وتعدد أنواعها وذلك بشهادة خبراء الزراعة في الدول العربية المشاركة في المهرجان.