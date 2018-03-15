محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 5 ألاف جنيه تعويض للمتضررين من أهالى قرية 17







كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، صرف 5 ألاف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة الـ 18 التى أصابها الحريق بقرية 17 التابعة للوحدة المحلية بقرية الإبعادية بمركز الحامول بكفر الشيخ.

وكانت قرية 17 التابعة للوحدة القروية التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، شهدت حالة من الجدل بسبب اشتعال النيران المتكررة فى المنازل، بدون معرفة الأسباب التى تعدت 18 منزلاً خاصة من الساعة السابعة صباحا إلى ما قبل صلاة الظهر ومن بعد صلاة العصر حتى وقت متأخر من الليل، واضطر الأهالى لوضع مفروشاتهم خارج المنازل والمبيت عليها، وترك الأهالى منازلهم وتواجدوا فى الشوارع، خوفا من اشتعال النيران، ومنهم من اضطر لوضع فرشهم بدار المناسبات ولكن اشتعلت النيران فى إحدى المراتب.