محافظ شمال سيناء: الدولة ستحقق تنمية متكاملة بعد انتهاء العملية الشاملة







شمال سيناء محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام من الرئيس السيسي بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء عقب الانتهاء من العملية الشاملة سيناء 2018 .

جاء ذلك فى لقاء للمحافظ اليوم بعدد من أساتذة جامعة العريش المتخصصين في التنمية البشرية ، وأعلنت تفاصيله محافظة شمال سيناء فى بيان لها.

حضر اللقاء عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ، الزراعة ، الأوقاف والأزهر إلى جانب ممثلي الشباب والرياضة ، الهلال الأحمر المصري ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للسكان ، جمعية حقوق المرأة ، الفنان التشكيلي رجب عامر ، الدكتور منير الشوربجي وقدري الكاشف عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للسياحة أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير سيناء وإعداد مخطط استراتيجي والتركيز على التنمية البشرية .

وجاء فى البيان، أن المحافظ استعرض ما تم في اللقاءات السابقة بلجنة اعمار وتنمية سيناء والجهاز الوطني لتنمية سيناء، بهدف إعداد إستراتيجية تنموية تشمل كل سينا وبصفة خاصة شمال سيناء وأشار إلى أن هذا المخطط يشمل مقومات التخطيط والشكل العام على ضوء قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 275 مليار جنيه لتنمية سيناء .