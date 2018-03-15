video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 11:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ شمال سيناء: الدولة ستحقق تنمية متكاملة بعد انتهاء العملية الشاملة

الخميس، 15 مارس 2018 10:29 م
محافظ شمال سيناء: الدولة ستحقق تنمية متكاملة بعد انتهاء العملية الشاملة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء محمد حسين
إضافة تعليق

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتمام من الرئيس السيسي بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء عقب الانتهاء من العملية الشاملة سيناء 2018 .

 جاء ذلك فى لقاء للمحافظ اليوم بعدد من أساتذة جامعة العريش المتخصصين في التنمية البشرية ، وأعلنت تفاصيله محافظة شمال سيناء فى بيان لها.

حضر اللقاء عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ، الزراعة ، الأوقاف والأزهر إلى جانب ممثلي الشباب والرياضة ، الهلال الأحمر المصري ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للسكان ، جمعية حقوق المرأة ، الفنان التشكيلي رجب عامر ، الدكتور منير الشوربجي وقدري الكاشف عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للسياحة أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير سيناء وإعداد مخطط استراتيجي والتركيز على التنمية البشرية .

وجاء فى البيان، أن المحافظ  استعرض ما تم في اللقاءات السابقة بلجنة اعمار وتنمية سيناء والجهاز الوطني لتنمية سيناء، بهدف إعداد إستراتيجية تنموية تشمل كل سينا وبصفة خاصة شمال سيناء وأشار إلى أن هذا المخطط يشمل مقومات التخطيط والشكل العام على ضوء قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 275 مليار جنيه لتنمية سيناء .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة حقوقية تنظم أول تدريباتها بشمال سيناء على متابعة الانتخابات الرئاسية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

هل يغيب عبد الله السعيد عن المونديال حال إيقافه 6 أشهر؟.. الجبلاية ترد

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

فيديو.."مصر ولادة"..أغنية وطنية جديدة لصابر الرباعى بندوة القوات المسلحة

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

أبطال يقودهم بطل.. رسائل رجال القوات المسلحة فى الندوة التثقيفية الـ27.. الرئيس السيسى: مستعد ألبس الأفرول وأقاتل لتحيا مصر.. ويؤكد: "أقسم بالله لو سقطت مصر لضاعت الأمة".. وأبناء الشهداء للرئيس: سنكون أبطال

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

"حق مريم لن يضيع" موجة غضب مصرية تجتاح مواقع التواصل للمطالبة بالقصاص للشابة المقتولة فى بريطانيا.. السقا وزينة وإنجى علاء ينضمون للحملة.. وابنة عم مريم: المستشفى لم تعطى أسرتها تقارير عن الحالة حتى الآن

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

كريستيانو رونالدو يدعم قائمة منتخب البرتغال لمواجهة مصر

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

السيسى: لو اجتمع المصريون بحبهم كأس العالم هايجى.. مفيش حاجة بعيدة على ربنا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة