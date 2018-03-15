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محافظ سوهاج: 60 مؤتمرا للسيدات لتوعيتهن بالإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات

الخميس، 15 مارس 2018 12:02 م
محافظ سوهاج: 60 مؤتمرا للسيدات لتوعيتهن بالإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات جانب من المؤتمر





سوهاج – عمرو خلف
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أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بمجهودات المجلس القومى للمرأة بسوهاج فى مناقشة وتناول القضايا والموضوعات التى تهم المرأة والقضايا المجتمعية التى تهم المواطنين، وعلى رأسها قضايا الثأر والفتنة الطائفية والأمية وتوعية السيدات بمختلف مدن وقرى المحافظة بتلك القضايا.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس القومى للمرأة بسوهاج بديوان المحافظة لاستعراض أهم الانجازات التى قام بها المجلس على أرض الواقع خلال عام المرأة الذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة من مارس 2017 وحتى مارس 2018، بحضور العقيد تامر إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة والدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج وأعضاء المجلس ووكلاء وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى الجهات المشاركة فى فعاليات وأنشطة المجلس.

وأوضحت الدكتورة سحر وهبى، أن أنشطة المجلس خلال عام المرأة تمثلت فى 4 محاور أساسية، المحور الأول حملات طرق الأبواب والتى بدأت فى أكتوبر من عام 2016  لتوعية السيدات بمخاطر الثأر والفتنة الطائفية والأمية وأهمية تنظيم الأسرة، حيث تم تنظيم 6 حملات استهدفت 12 مركزا و52 قرية، وتم الوصول الى 150 ألف سيدة واستغرقت كل حملة شهرين، والمحور الثانى تمثل فى إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات والفتيات، حيث تمكن المجلس من إصدار 70 ألف بطاقة رقم قومى بالمجان للسيدات بسوهاج خلال عام، والمحور الثالث هو مبادرة الفرع فى سوهاج والتى كانت بعنوان " كلنا واحد من أجل الوطن"، لتوعية السيدات بمفهوم المواطنة وقبول الآخر، والمحور الرابع تمثل فى الحملات التى نظمها المجلس القومى تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية والنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهن، حيث تم عقد 60 مؤتمرا حضره 53 ألف سيدة على مستوى المحافظة.


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