محافظ سوهاج : ضبط لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الادمى







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن ضبط لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، بالاشتراك مع مديريات الطب البيطري ،والصحة ، والتموين ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والسلع التموينية والغذائية خاصة مع اقتراب الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

ومن جانبه، قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحى قام بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك الجهات المعنية، وتم المرور على 13 محل متنوع (جزارة - كافي شوب - مقاهي - مطاعم - محلات مجمدات - بقالة - اسماك)، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى حوالى 100 كجم، وأيضًا تم ضبط أدوات غير صالحة للاستعمال مستخدمة فى عمليات طهى وتجهيز الطعام والمشروبات، هذا وقد تم عمل المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات لأصحاب المحال التجارية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بتكثيف الحملات، ومراقبة السلع والمواد الغذائية المتداولة بالمحلات والأسواق، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى حفاظا على صحة المواطنين .

وفى سياق متصل، أعلن محافظ سوهاج، عن وصول فوجين سياحيين 127 سائح من مختلف الجنسيات إلى مرسى البلينا السياحى لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس بمركز البلينا، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لوضع محافظة سوهاج، على الخريطة السياحية وجذب المزيد من الأفواج السياحية لزيارة المناطق الأثرية، وذلك من خلال خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية المختلفة.

ومن جانبه، أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن ابيدوس استقبلت فوج سياحي علي الباخرة "مصر" بعدد 37 سائح مختلف الجنسيات "24 انجليزي، 2 كندي ، 3 ايرلندي ، 6 امريكي ، 1 الماني ، 1 فرنسي"، كما استقبلت وفد سياحى أخر على متن الباخرة "نايل فيجن" بعدد 90 سائح ألمانى الجنسية، وتوجهت الأفواج السياحية الى معبد عرابة أبيدوس لزيارة المعالم الأثرية بمعبد عرابة أبيدوس، وقد تم إستقبالهم بتقديم الزهور وعبر السائحين عن سعادتهم بالتواجد فى مدينة البلينا وزيارة معبد الملك سيتى الاول .

وأضاف المحافظ، أن سوهاج تنافس بقوة على الخريطة السياحية، حيث أنها تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية من مختلف العصور التاريخية، مشددا على أهمية التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، و الجهات الأمنية والسياحة والآثار، لاستقبال الافواج بمرسى البلينا السياحى .