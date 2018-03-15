محافظ سوهاج : تكريم الأم المثالية هذا العام بديوان عام المحافظة

ومن جانبها توجهت الأم المثالية بالشكر للمحافظ، على دعمه التام للمرأة فى سوهاج ، معبرة عن سعادتها بتهنئة المحافظ وتكريمها وهو ما يمثل لها فرحة كبيرة وانجازا تعتز به كثيرا .

يذكر أن اللجنة المعنية باختيار الأم المثالية لعام 2018 على مستوى المحافظة ، قد أعلنت عن فوز السيدة إيفون حبيب من بين المتقدمات بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة، حيث أنها أرملة تناهز الـ 59 عاما ، وتوفى زوجها بعد عام من زواجهما ، وكانت في الـ 32 عاما حينها ، وترك لها ابنا وحيدا والذي تخرج من كلية العلوم ويعمل الآن كمدرس .