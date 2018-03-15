محافظ سوهاج : تكريم الأم المثالية هذا العام بديوان عام المحافظة

محافظ سوهاج : تكريم الأم المثالية هذا العام بديوان عام المحافظةالخميس، 15 مارس 2018 02:34 م
الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أنه سيتم تكريم إيفون حبيب الحاصلة على لقب الام المثالية بالمحافظة هذا العام بديوان عام المحافظة تقديرا لدورها ، وأشاد بقصة كفاحها التى تعد نموذجا يحتذى به فى المثابرة والكفاح والقدرة على تحمل الصعاب من أجل تربية الأبناء ، وأنها مثالا للمرأة السوهاجية التى تتمتع بإمكانات وقدرات تجعل منها شخصية رائدة ومتميزة استطاعت ان تثبت جدارتها فى كافة المجالات.
ومن جانبها توجهت الأم المثالية بالشكر للمحافظ، على دعمه التام للمرأة فى سوهاج ، معبرة عن سعادتها بتهنئة المحافظ وتكريمها وهو ما يمثل لها فرحة كبيرة وانجازا تعتز به كثيرا .
يذكر أن اللجنة المعنية باختيار الأم المثالية لعام 2018 على مستوى المحافظة ، قد أعلنت عن فوز السيدة إيفون حبيب من بين المتقدمات بجائزة الأم المثالية على مستوى المحافظة، حيث أنها أرملة تناهز الـ 59 عاما ، وتوفى زوجها بعد عام من زواجهما ، وكانت في الـ 32 عاما حينها ، وترك لها ابنا وحيدا والذي تخرج من كلية العلوم ويعمل الآن كمدرس .
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