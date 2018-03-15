محافظ سوهاج :إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة في حملة مكبرة بمركز ساقلته

محافظ سوهاج :إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة في حملة مكبرة بمركز ساقلتهالخميس، 15 مارس 2018 07:11 م
جانب من الحمله
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة في حملة مكبرة بناحية مركز ساقلتة ، وذلك فى اطار خطة المحافظة لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ علي الرقعة الزراعية وأراضي الدولة .
وأوضح شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بناحية قرية الجلاوية ، بالاشتراك مع رؤساء قري سفلاق والجلاوية وقوات الأمن ، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدي علي أملاك الدولة ، وأضاف ان تلك التعديات عبارة عن أعمدة خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك ، وتم إزالتها تماما وجاري أعمال المتابعة اليومية للقضاء علي ظاهرة التعديات بالمركز .
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد اى حالات تعدى على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وازالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .
وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن تحرير 22 محضر تمويني متنوع في حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة البلينا ، مشدد علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمحال التجارية ، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين ، وضبط المخالفات حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .
ومن جانبه قال علي رفاعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ـ فى بيان للمحافظة ، ن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة بناحية قرية برديس ، بالاشتراك مع مسئولي الإشغالات بالوحدة والادارة الصحية والتموين والطب البيطري ،أسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 22 محضر مخالفات متنوعة ، وضبط 30كجم فراخ غير صالحة .
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