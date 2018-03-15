محافظ بنى سويف ومدير الأمن يفتتحان معرض لمنتجات التعليم الفنى

بنى سويف أيمن لطفى

افتتح اليوم الخميس، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف معرض منتجات التعليم الفنى، الذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمدرسة الفنية بنات بمدينة بنى سويف بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض، والذى ضم تشكيلات متنوعة من المنتجات التى تميزت بالجودة العالية والأسعار المخفضة مقارنة بأسعار السوق فى الفترة الحالية، مثل العديد من المنتجات والصناعات والأعمال الحرفية كالصناعات الخشبية والموبيليا وأعمال الأرابيسك وأثاث مكتب وغرف نوم وسفرة وصالونات وانتريهات، بالإضافة إلى الصناعات الزراعية لمدارس الزراعة من منتجات الألبان والخضر والمربات والمخللات وغيرها.

وتجول المحافظ داخل قسم الصناعات الميكانيكية والكهربية، وناقش مع الطلاب بعض الأعمال ومشروعات تخرجهم من المدارس الكهربية والميكانيكية، كما تفقد معرض المدارس الزخرفية، والذى ضم العديد من المنتجات والمشغولات والزخارف، مثل أعمال التريكو والملابس الجاهزة والنسيج والسجاد، حيث أشاد المحافظ بكافة الأعمال والمنتجات المتنوعة والتى تميز بعضها بالجمال رغم بساطتها والبعض الآخر بالحرفية العالية.

وطالب المحافظ بأهمية أن تكون هذه المنتجات ضمن معروضات المعارض التى تقيمها المحافظة للتشجيع على الإنتاج والتجهيز لإقامة معرض دائم لمنتجات التعليم الفنى، والذى سيكون له عوائد ومكاسب كبيرة على مستوى التعليم الفنى بما يسهم فى توفير دخل وفرص عمل للشباب فضلاً عن مساهمة المعرض فى توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتفقد محافظ بنى سويف باكورة الإنتاج لعدد من الأقسام التى تم دعمها بأدوات وأجهزة جديدة، مثل قسم المنسوجات والذى تم دعمه بألة غزل جديدة، حيث طالب المحافظ بأهمية أن يتم تشجيع الإنتاج به والتسويق للمنتجاته وأن يتم تصنيع احتياجات بعض المؤسسات الحكومية من مشغولات وملابس، وأبدى المحافظ إعجابه بباكورة إنتاج ألة الطباعة الجديدة لطباعة البانرات، موجها بضرروة الترويج لها.