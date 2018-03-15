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محافظ الوادى الجديد : تجهيز 121لجنة انتخابية فى 5 مقار لاستقبال الناخبين

الخميس، 15 مارس 2018 12:48 م
محافظ الوادى الجديد : تجهيز 121لجنة انتخابية فى 5 مقار لاستقبال الناخبين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك بتجهيز 121 لجنة انتخابية فى 5 مقار انتخابية ، حيث تم اختيار المقر الأول  بقاعة على حريف بمدينة الخارجة ، والثاني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أما الثالث بمجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، والرابع بقاعة سيد سيف بمركز ومدينة الداخلة، والخامس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.
 
وقاا الزملوط فى بيان له ، أن من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ 167 ألف مواطن ومواطنة من إجمالي 242 ألف نسمة هم تعداد سكان المحافظة، مشيرا إلى عدد الناخبين بمركز الخارجة يبلغ 62406 ناخبين حيث  يبلغ عدد الناخبين بمركز باريس 9146 ناخب ويبلغ عدد الناخبين بمركز الفرافرة 24586 ناخب فيما يبلغ عدد الناخبين بمركز الفرافرة 61491 ناخب وناخبة ويبلغ عدد الناخبين بمركز الفرافرة 9379 ناخبًا.
 
وأضاف  الزملوط  أن المحافظة يوجد بها 60 مركزا انتخابيًا كما بلغ عدد المقار الانتخابية 61 مقرًا وجميعها موزعة على كل القرى حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات من خلال تجهيز اللجان والتنسيق مع مديرية الأمن، كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل مركز.
 
 
 
 
 

 


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