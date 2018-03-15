محافظ المنيا يفتتح مدرسة تعليم اساسي ومبنيين إداريين ضمن العيد القومي

محافظ المنيا يفتتح مدرسة تعليم اساسي ومبنيين إداريين ضمن العيد القوميالخميس، 15 مارس 2018 03:58 م
جانب من افتتاح المدرسة
المنيا ـــ حسن عبد الغفار
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افتتح عصام البديوى محافظ المنيا اليوم الخميس، مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسى بمدينة المنيا بتكلفة 4 ملايين و45 ألف جنيه تشمل 33 فصلا وعلى مساحة 4088 م، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى الموافق 18 مارس الجارى، كما افتتح مبنى إدارى لمنطقة المنيا الأزهرية بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه ومبنى حى غرب بمدينة المنيا.
ويذكر أن إجمالى عدد مشروعات مركز المنيا تشمل 7 مشاريع بتكلفة 33 مليون و498 ألف جنيه، منها إنشاء 3 مدارس، وهى مجمع مدارس على عبد العال للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه وتشمل 11 فصلا على مساحة 2820 م، وإنشاء كوبرى طوخ الخيل بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، ووحدة بيطرية بقرية يونس صميدة بمركز المنيا بتكلفة 276 ألف و800 جنيه، وإنشاء غرف ملحقة بمركز شباب البرجاية بتكلفة 600 ألف جنيه.
جانب من افتتاح المدرسة
جانب من افتتاح المدرسة
محافظ المنيا يفتتح مدرسة
افتتاح مدرسة بالمنيا
جانب من افتتاح المدرسة
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