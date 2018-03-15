محافظ المنيا يفتتح مدرسة تعليم اساسي ومبنيين إداريين ضمن العيد القومي

افتتح عصام البديوى محافظ المنيا اليوم الخميس، مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسى بمدينة المنيا بتكلفة 4 ملايين و45 ألف جنيه تشمل 33 فصلا وعلى مساحة 4088 م، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى الموافق 18 مارس الجارى، كما افتتح مبنى إدارى لمنطقة المنيا الأزهرية بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه ومبنى حى غرب بمدينة المنيا.

ويذكر أن إجمالى عدد مشروعات مركز المنيا تشمل 7 مشاريع بتكلفة 33 مليون و498 ألف جنيه، منها إنشاء 3 مدارس، وهى مجمع مدارس على عبد العال للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه وتشمل 11 فصلا على مساحة 2820 م، وإنشاء كوبرى طوخ الخيل بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، ووحدة بيطرية بقرية يونس صميدة بمركز المنيا بتكلفة 276 ألف و800 جنيه، وإنشاء غرف ملحقة بمركز شباب البرجاية بتكلفة 600 ألف جنيه.