محافظ القليوبية ينفى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقرية الدير فى طوخ







كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ وأنباء عن وجود 12 شخصا تحت الأنقاض، تواصل المركز مع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والذى أكد أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وأن ما حدث هو أن شخص يدعى عبد الحليم عبد العزيز عبد الحليم يبلغ من العمر 39 عاما، كان ينقب عن آثار أسفل منزله خلسة فانهارت عليه رمال الحفرة.

وأوضح المحافظ، أنه على الفور توجهت الأجهزة التنفيذية للمركز والمحافظة لسرعة رفع رمال الحفرة لانتشال الجثة حتى وصلت عمق الحفر الى 9 م فى دائرة نصف قطرها 3-4م ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن وجارى استمرار البحث بعد سند أجناب الحفر.