محافظ القليوبية ينذر القيادات التنفيذية بعدم دعم مرشحي الرئاسة

محافظ القليوبية ينذر القيادات التنفيذية بعدم دعم مرشحي الرئاسةالخميس، 15 مارس 2018 02:00 م
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إنذارا شديد اللهجة لمسئولي المحافظة من التنفذيين ورؤساء المدن والاحياء ووكلاء الوزرات المختلفة بعدم الظهور والمشاركة في مؤتمرات دعم مرشحا الرئاسة التي تعقد علي مستوي المدن والقري بالمحافظة وعدم إستغلال المنشات الحكومية وقاعات مجالس المدن في إقامة مثل هذه المؤتمرات مشيرا ان دور اي مسئول تنفيذي بالمحافظة هو التوعية باهمية المشاركة السياسية والنزول للإنتخابات دون توجيه الرأي العام نحو مرشح بعينه
وقال المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت برئاسته وعدد من القيادات التنفيذية، ان دورنا هو التوعية وظهوربعض مسئولي ورؤساء مدن المحافظة في مؤتمرات دعم مرشحا الرئاسة في الفترة الاخيرة يعد مخالفه تم إنذارالجميع فيها وسيتم إتخاذ إجراءات حازمة مع المخالفين في حال تكرار المشاركة في اي مؤتمر لدعم المرشحين
وطالب المحافظ رؤساء المدن والمسئولين بضرورة العمل علي تحفيز المواطنين للنزول للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والادلاء باصواتهم ضمن حملات "انزل وشارك " دون توجيه لمرشح بعينه لان خروج المواطنين للإنتخابات امام صناديق الإقتراع هو التحدي الاكبر في هذه الإنتخابات من اجل توجيه رسالة للعالم بان المصريين قادرين علي مواجهة التحديات وانهم قادرين علي تحقيق مستقبلهم بأيديهم.
إضافة تعليق
"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل
قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة