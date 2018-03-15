محافظ القليوبية ينذر القيادات التنفيذية بعدم دعم مرشحي الرئاسة

وقال المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت برئاسته وعدد من القيادات التنفيذية، ان دورنا هو التوعية وظهوربعض مسئولي ورؤساء مدن المحافظة في مؤتمرات دعم مرشحا الرئاسة في الفترة الاخيرة يعد مخالفه تم إنذارالجميع فيها وسيتم إتخاذ إجراءات حازمة مع المخالفين في حال تكرار المشاركة في اي مؤتمر لدعم المرشحين

وطالب المحافظ رؤساء المدن والمسئولين بضرورة العمل علي تحفيز المواطنين للنزول للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية والادلاء باصواتهم ضمن حملات "انزل وشارك " دون توجيه لمرشح بعينه لان خروج المواطنين للإنتخابات امام صناديق الإقتراع هو التحدي الاكبر في هذه الإنتخابات من اجل توجيه رسالة للعالم بان المصريين قادرين علي مواجهة التحديات وانهم قادرين علي تحقيق مستقبلهم بأيديهم.