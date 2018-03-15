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الخميس، 15 مارس 2018 08:01 م
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محافظ القليوبية: تواصل الجهود لاستخراج جثة من تحت أنقاض عقار طوخ

الخميس، 15 مارس 2018 07:08 م
محافظ القليوبية: تواصل الجهود لاستخراج جثة من تحت أنقاض عقار طوخ انهيار عقار





القليوبية نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن انهيار عقار فى طوخ سببه قيام أحد الأشخاص بقرية الدير بالتنقيب عن الآثار.
 
وأشار المحافظ إلى أن قوات الأمن والأجهزة التنفيذية، انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وقامت بالبحث عن جثة صاحب المنزل إلى أن الأجهزة وصلت لعمق أكثر من 7 أمتار ولم تجد أى أشخاص تحت أنقاض الحفر.

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