محافظ القاهرة: تجهيز 1399 مقر انتخابى و44 لجنة عامة لانتخابات الرئاسة







كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على استعداد المحافظة الكامل لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة حيث تم التجهيز الادارى الكامل لجميع المقرات الانتخابية، سواء الفرعية والبالغ عددها 1399 مقر واللجان العامة وعددها 44 لجنة عامة لاستقبال حوالى 7.4 مليون مواطن بالقاهرة للادلاء بأصواتهم مشيراً إلى أن أيام 26، 27 ، 28 مارس الجارى هى عرس للديمقراطية وتحالف قوى الشعب لاستكمال مسيرة مصر الاقتصادية والقضاء على الإرهاب داعياً المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ التنسيقى للاستعداد لتجهيز المقرات الانتخابية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات وتوفر كل الاحتياجات اللازمة لتيسير سبل أداء المواطنين لأصواتهم بكل يسر وسهولة بحضور ممثلى وزارة الداخلية والمستشار العسكرى بالمحافظة ونواب المحافظ ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة أكد خلالها المحافظ على عدم السماح قطعياً بتواجد أي سيارات متهالكة أو مخلفات أو إشغالات بالقرب من المقرات الانتخابية مع توفير كشافات إضاءة طوارئ بواقع كشافين بكل لجنة مع توفير مولدات كهرباء احتياطية بكل اللجان العامة وكذلك وسائل إطفاء سريع بجميع المقرات لمواجهة أى طارئ.

وأضاف المحافظ بأنه يجب تنظيم إدلاء 200 ألف موظف يعملوا بمحافظة القاهرة بديوانها وأحيائها والمديريات والهيئات التابعة لهم بأصواتهم علي مدار الثلاثة أيام من خلال خطة ومنظومة عمل بشرط عدم التأثير على أداء الأعمال وحركة العمل بكل الجهات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إعداد حملة إلكترونية من جانب المحافظة على موقع المحافظة والأحياء لتحفيز المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات مؤكدا على أن دور المحافظة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام وتجهيز المقرات والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين.