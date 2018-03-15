محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بطنطا

وأوضح محافظ الغربية على أن المحافظة تقوم ببناء 248 مدرسة أوشكنا على الانتهاء من 207 منهم كما حث محافظ الغربية الطلبة والمدرسين على الإلتزام بالعمل والجدية والتفوق فى الدراسة والتطلع إلى مستقبل مشرق وأشار معالية إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن مراكز التقوية بالمدارس لتخفيف عبء مصاريف الدروس الخصوصية عن الأهالى كما أكد محافظ الغربية أن حجم التبرعات بالمحافظة بلغ أكثر من 800 مليون جنيه فى شتى المجالات وبلغ عدد السيدات المتبرعات حوالى 35 سيدة متبرعة فى مختلف المجالات وفى نهاية كلمتة حث محافظ الغربية مواطنى المحافظة على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسباً لأن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى وقومى ولتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين يمارسون حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم .