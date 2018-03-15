محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بطنطا

محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بطنطاالخميس، 15 مارس 2018 10:57 م
الغربيه محمد طارق
قام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بوضع حجر أساس مدرسة المهندس منير عطية الإبتدائية بطنطا على مساحة 3536 مترا وتضم 48 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 24 مليون جنيه تبرعت الحاجة سميرة شكرى إحدى مواطنى محافظة الغربية.
ووجه محافظ الغربية الشكر والتحية للحاجة سميرة على تبرعها ببناء وتجهيز المدرسة وأوضح أن الحاجة سميرة تعتبر نموذج فريد للمرآة المصرية العظيمة التى تساهم فى بناء الوطن وأكد محافظ الغربية أن الهدف من بناء هذه المدارس هو الحد من كثافة الفصول وبعد المسافات والقضاء على التسرب والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة لأن التعليم هو قطار التنمية والتقدم فى جميع دول العالم وأكد محافظ الغربية على أن المحافظة مستمرة فى بناء المدارس وأننا نسعى جاهدين لتوفير أرض لإقامة أكبر عدد ممكن من المدارس للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة.
وأوضح محافظ الغربية على أن المحافظة تقوم ببناء 248 مدرسة أوشكنا على الانتهاء من 207 منهم كما حث محافظ الغربية الطلبة والمدرسين على الإلتزام بالعمل والجدية والتفوق فى الدراسة والتطلع إلى مستقبل مشرق وأشار معالية إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن مراكز التقوية بالمدارس لتخفيف عبء مصاريف الدروس الخصوصية عن الأهالى كما أكد محافظ الغربية أن حجم التبرعات بالمحافظة بلغ أكثر من 800 مليون جنيه فى شتى المجالات وبلغ عدد السيدات المتبرعات حوالى 35 سيدة متبرعة فى مختلف المجالات وفى نهاية كلمتة حث محافظ الغربية مواطنى المحافظة على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسباً لأن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى وقومى ولتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين يمارسون حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم .
كما أكدت الحاجة سميرة شكرى صاحبة التبرع على أهمية المشاركة المجتمعية للمواطنين فى بناء وتنمية الوطن وتخفيف العبء عن الحكومة وأكدت على أهمية بناء المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية وتخفيف كثافة الفصول وتخريج جيل مؤهل للعمل فى شتى المجالات المختلفة لأن التعليم يعتبر الركيزة الأساسية لتقدم أى أمة ووجهت الحاجة سميرة الشكر لمعالى المحافظ على مالمسته من جدية وثقة فى تحمل المسئولية والعمل على النهوض بالمحافظة فى شتى المجالات.
ودعت مواطنى الغربية إلى التبرع والمساهمة فى تنمية المحافظة كل على قدر استطاعته، رافق المحافظ المهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومدير الأبنية التعليمية بالغربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة