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محافظ الدقهلية: إضافة 800 فدان للمنصورة الجديدة

الخميس، 15 مارس 2018 08:40 ص
محافظ الدقهلية: إضافة 800 فدان للمنصورة الجديدة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية أنه تمت الموافقة على زيادة المساحة المقررة لمدينة المنصورة الجديدة، وإضافة 800 فدان إلى المساحة الكلية المخصصة للمدينة والتى تبلغ 5104 أفدنة، وهو إجمالى مساحة المدينة الجديدة، والتى يصل امتدادها إلى 16 كيلو مترا، وجارى الانتهاء من المرحلة الأولى، التى تشمل 2000 فدان فى شهر يونيو المقبل.

 

وأشار محافظ الدقهلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سوف سيتم طرح كراسة الشروط فى شهر أبريل المقبل، وذلك تنفيذا لقرارات الرئيس السيسى بألا يتم الطرح إلا بعد البناء، مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من إقامة عمارات مشروع سكن مصر، والتى يبلغ مساحة الشقه بها 118 مترا، وتنطبق عليها شروط مشروع سكن مصر التى ينفذها المقاولون العرب.

 

وأكد الشعراوى أنه تم تقسيم المدينة إلى شارع عمودية على البحر باتساع 60 متر، وباقى الشوارع تم ترقيمها، وأهما شارعى 16 و17 ويوجد شوارع موازية للطريق الدولى الساحلى، مشيرا إلى أنه سيتم بدء المرحلة الثانية التى تشمل 4000 فدان، والتى تشمل 4 كيلو ونصف فى شهر يونيو، بالإضافة لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر، وستتم إقامة 2 مول، ومستشفيات، ونوادى، وأسواق، ومدارس.

 

كما أكد قيام شركة المقاولون العرب بعقد اجتماع داخل موقع المدينة للبدء فى تنفيذ البنية الأساسية للمدينة وتركيب خطوط الصرف، وتمهيد الشوارع استعدادا للرصف، وأنه سيتم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لبحث مشكلة الصرف الصحى بمنطقة 15 مايو، وجار مراجعة عقود ملاك قطع الأراضى بها، والذين لم يسددوا الأقساط وغير مستفيدين منها للوقوف على أوضاعهم، مشيرا إلى أنه تقرر زيادة حارة بطريق رافد - جمصة للنقل الثقيل، وذلك بعد سحب العملية من الشركة التى كانت منوطة بأعمال رصف الطريق وإسنادها إلى شركات أخرى.


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