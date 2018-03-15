محافظ البحيرة: حل مشكلة غلق مزلقان إيتاى البارود لتخفيف العبء على المواطنين







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أنه جارى التواصل مع وزير النقل لحل مشكلة غلق مزلقان إيتاى البارود والاتفاق على إنشاء نفق مشاة لحل المشكلة، لافتة إلى قيام لجنه لمعاينة المزلقان على الطبيعة والتجهيز لبدء التنفيذ بأسرع وقت لتخفيف العبء عن المواطنين بعد مطالبات من الأهالى بإعادة فتح المزلقان الذى تم غلقه حفاظا على أرواح المواطنين بعد زيادة سرعة القطارات.

وكانت منطقة محطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، شهدت تكدس المارة عقب غلق مزلقان المحطة صباح اليوم الخميس بسبب مصرع شخص أثناء عبوره المزلقان، مما تسبب في حالة من الارتباك على الطرق بجانبي شريط السكة الحديد، ولجوء المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والطالبات على السير فوق كوبرى المشاة الصغير.

و كان حسام الدين صبري 27 سنة قد لقى مصرعه، أثناء عبوره مزلقان إيتاى البارود وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وفوجئ الأهالى بغلق المزلقان صباح اليوم.

وعرض المحاسب إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاى البارود، مذكرة على المحافظ تضمن غضب الأهالى من غلق مزلقان المحطة وعدم سعة كوبرى المشاة لمرور كافة المواطنين.

وأكدت المهندسة نادية عبده، على اتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة لحل المشكلة.