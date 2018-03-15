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الخميس، 15 مارس 2018 04:01 م
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محافظ البحيرة توزع 20 دراجة بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة

الخميس، 15 مارس 2018 02:32 م
محافظ البحيرة توزع 20 دراجة بخارية على ذوى الاحتياجات الخاصة المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، على اهتمام المحافظة بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتوفير كافة أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهم لممارسة حياتهم بصورة طبيعية ورفع العبء الجسدي عنهم ومساعدتهم فى الاندماج فى المجتمع.

جاء ذلك خلال توزيعها 20  دراجة بخارية، على ذوى الإعاقة بإجمالي مبالغ 260 ألف جنيه ، حيث تم اختيار الحالات المستحقة بناء على تقرير اللجنة الطبية بمديرية التضامن التي قامت بتحديد المستحقين ، ثم العرض على لجان القبول والبت الفنى والمالي ووضع مواصفات الدراجة وبيانات الشراء وفحص والاستلام والتسليم وذلك وفقا لقواعد الشفافية والموضوعية.

شارك فى التوزيع حازم الأشموني السكرتير العام المساعد وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور وماجدة جلالة مدير عام التنمية بمديرية التضامن ومديرى إدارة التأهيل بالمديرية ومدير بنك ناصر الاجتماعى ورئيس قسم التكافل بالبنك.

 


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