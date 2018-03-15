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محافظ البحر الأحمر يقرر شراء شهادات أمان للعاملين بالديوان والوحدات المحلية

الخميس، 15 مارس 2018 12:30 ص
محافظ البحر الأحمر يقرر شراء شهادات أمان للعاملين بالديوان والوحدات المحلية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة
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قرر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، شراء شهادات أمان للعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة لها، على أن يتم سدادها بأقساط شهرية من المرتب .

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر، أن هذا القرار جاء خلال المجلس التنفيذى للمحافظة الأربعاء، بحضور مدير قطاع بنك مصر بالبحر الأحمر، والذى أكد على  مزايا الحصول على شهادات أمان لمبادرة الرئيس السيسى والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة جميع فئات الشعب من غير العاملين بالقطاع الحكومى والمؤقتين وأصحاب الحرف وغيرهم والعاملين بالقطاع الحكومى.

وشرح مدير قطاع بنك مصر بالبحر الأحمر، مزايا  الشهادة والتى تبدأ قيمتها من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه بحد أقصى.

وأكد، على أن تختلف القيمة المنصرفه للشهادة، ففى حالة الوفاة دون حادث يتم صرف الشهادة بقيمة 50 ألف جنيه، أو معاش شهرى 200 جنيه لمدة خمس سنوات، أو 120 جنيها لمدة 10 سنوات.

وتابع فى حالة الوفاة، فى حادث فيتم صرف الشهادة للورثة بقيمة 25 ألف جنيه أو 1000 جنيه لمدة 5 سنوات، أن لا يتوجب على المواطن الذهاب للبنك وإنما يتم إرسال مندوب من البنك لمكان العميل والتعاقد معه من شمال المحافظة وحتى جنوبها.


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