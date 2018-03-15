محافظ الاسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يشهدان الملتقى الحواري للشباب







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية والدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة فعاليات ندوة "الشباب وبناء الدولة.. نحو تفعيل دور الشباب فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والتى إستضافتها الجامعة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الأهرام، فى إطار إستكمال فعاليات مبادرة " أختار مستقبلك " التى تنظمها الجامعة .

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الندوة، على أن التواصل مع الشباب والاستماع إليهم هدف أساسي لكونهم يمثلون نحو 60% من نسيج هذا البلد مشيرا الى عمق رؤية القيادة السياسية فى عقد المؤتمرات والندوات، للحوار مع الشباب وتوعيتهم بما يدورحولهم من قضايا فى كل المجالات، والنقاش معهم حول كل ما يجول فى خاطرهم، وحول أفكارهم ومقترحاتهم للإدارة والتطوير، وطموحاتهم وأحلامهم للمستقبل.

وأشار الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة إلى أهمية دور الجامعة فى تنمية الوعي لدى الشباب، وبناء الشخصية السوية النافعة للمجتمع، باعتبارهم عماد المجتمع وقوامه الأساسي، وذلك من خلال قيامها بدورتوعوى وتنويري، وتكثيف عقد المؤتمرات والندوات الشبابية، التى تشهد مناقشات وحوارات موسعة وشاملة مع الشباب.

وأضاف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ، إن مصر تتغير للأفضل، وبدأ الشعب جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية التى كانت تهدف لضمان مستقبل أفضل، وهو ما بدأ يظهر على أرض الواقع من خلال التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى كل المجالات، والتحسن الملحوظ فى معدلات الاقتصاد، وارتفاع الاحتياطى النقدي، واكتشافات الغاز الأخيرة، وغيرها من المشروعات، إضافة إلى استعادة دور مصر الريادى بالمنطقة، مؤكدا أهمية وعى الشباب بتلك الإنجازات والتفاؤل بما هو قادم.

وشهدت الندوة مناقشة عدد من القضايا التى تهم الشباب، منها القضايا الاقتصادية والسياسية، إضافة للحوار حول أهمية دور الإعلام فى نشر التوعية ومحاربة الشائعات، وضرورة مشاركة الشباب فى تلك المؤتمرات لصقل الشخصية وتعميق الوعي بما يدور حولهم، وعدم الإندفاع خلف الشائعات والأفكار الهدامة.