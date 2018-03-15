محافظ الإسماعيلية يشهد قرعة تسليم 50 منزل ريفى بالقنطرة غرب







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتخصيص 50 منزل ريفى بقريتى أبو طفيلة والبياضية بالقنطرة غرب، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأعضاء لجنة الإسكان.

وبالعل، تم تسليم 34 منزلا لقرية أبو طفيلة لكل من : فاطمة محمد عبد الله باشا، وغزال سالم نصر الله صالح، وأمال فؤاد السيد عامر، وأحمد بطيخ إسماعيل، واحمد سعد الدين احمد سعد ورضوان سالم محمد سالم، ومحمد سالم محمد سالم، وناصر غريب على وسهام حسن اسماعيل، وعلى سليمان سالمان سلمى ومحمد محمد الهادى عبد السلام وزيد المال حسين سليم على، ومحمد جلال خليل الشاذلى وأمل عاطف السيد محمد وفرج عيادة سالم على و جمال عيادة سالم على، وأسليم عزازى لافى أسليم، و سحرغريب محمد السيد، وحسن حسان السحراوى، ونادية محمد أحمد خليل .

كما تم تخصيص 16 منزل لقرية البياضية لكل من: رجاء عبد العال حميد محمد شرويد سليمان، ومنال على متولى وفاطمة حماد وهبه محمد عبد الجيد وهالة عبد الباقى ومحمد ابراهيم حسن، وعزة عمارة جيهان سليمان، والسيد سالم محمد، وأمنية ابراهيم عبد الرحمن، ووصايف محمود، وايمان محمد عبد الكريم وفاطمة أحمد محمد، والسيد سلامة محمد، والسيد محمد اسماعيل، وعبد الهادى محمد سليمان، وأحمد السيد محمد، وزينب دكرورى عبد المزيد وإبراهيم سعيدعبد العزيز، وإيمان محمد إبراهيم.

ويذكر أن تلك المنازل الريفية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير على مساحة إجمالية للمنزل الواحد قدرها 220 مترا مربعا، ومنها 34 منزلا بقرية أبو طفيلة، و16 منزل بقرية البياضية، وتم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية.