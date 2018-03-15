video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد قرعة تسليم 50 منزل ريفى بالقنطرة غرب

الخميس، 15 مارس 2018 04:18 م
محافظ الإسماعيلية يشهد قرعة تسليم 50 منزل ريفى بالقنطرة غرب جانب من تسليم قرعة المنازل الريفية





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية التى أجريت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لتخصيص 50 منزل ريفى بقريتى أبو طفيلة والبياضية بالقنطرة غرب، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وسعاد حامد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وأعضاء لجنة الإسكان.

وبالعل، تم تسليم 34 منزلا لقرية أبو طفيلة لكل من : فاطمة محمد عبد الله باشا، وغزال سالم نصر الله صالح، وأمال فؤاد السيد عامر، وأحمد بطيخ إسماعيل، واحمد سعد الدين احمد سعد ورضوان سالم محمد سالم،  ومحمد سالم محمد سالم، وناصر غريب على وسهام حسن اسماعيل، وعلى سليمان سالمان سلمى ومحمد محمد الهادى عبد السلام وزيد المال حسين سليم على، ومحمد جلال خليل الشاذلى وأمل عاطف السيد محمد وفرج عيادة سالم على و جمال عيادة سالم على، وأسليم عزازى لافى أسليم، و سحرغريب محمد السيد، وحسن حسان السحراوى،  ونادية محمد أحمد خليل .

كما تم تخصيص 16 منزل لقرية البياضية لكل من: رجاء عبد العال حميد محمد شرويد سليمان، ومنال على متولى وفاطمة حماد وهبه محمد عبد الجيد   وهالة عبد الباقى ومحمد ابراهيم حسن، وعزة عمارة جيهان سليمان، والسيد سالم محمد، وأمنية ابراهيم عبد الرحمن، ووصايف محمود، وايمان محمد عبد الكريم وفاطمة أحمد محمد، والسيد سلامة محمد، والسيد محمد اسماعيل، وعبد الهادى محمد سليمان، وأحمد السيد محمد، وزينب دكرورى عبد المزيد  وإبراهيم سعيدعبد العزيز، وإيمان محمد إبراهيم.

ويذكر أن تلك المنازل الريفية قد تم تشييدها بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز التعمير على مساحة إجمالية للمنزل الواحد قدرها 220 مترا مربعا، ومنها 34 منزلا بقرية أبو طفيلة، و16 منزل بقرية البياضية، وتم تزويدها بكامل المرافق والخدمات الأساسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فوز 368 متقدما بينهم 38 من كبار السن بقرعة الحج بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مدينه القنطره غرب

منازل ريفية بالقنطرة غرب

اخبار المحافظه

اخبار مصر




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة