محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج 394 طالبا من الأكاديمية العربية

شهد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية حفل تخريج 394 طالبا من 6 كليات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دفعة يناير 2018، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية والدكتور هشام سعودى نقيب مهندسى الإسكندرية وعمداء الكليات وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين بجمهورية مصر العربية .‏

وفِي كلمته، هنأ المحافظ جميع الخريجين، معربا عن سعادته وافتخاره بمشاركته احتفال اليوم لمؤسسة علمية متميزة على المستوى المصري والعربي والأفريقي، وتستعين بخبراتها المحافظة في العديد من المشروعات والخطط الخاصة بها، وأشار إلى أن منتدى الشباب الذى عقدته المحافظة منذ يومين كان للأكاديمية به جلسة خاصة عن تطوير التعليم استفاد منها جميع المشاركين بالمنتدى .

وأشاد سلطان بالدور التعليمى والتربوى الذى تقوم به الأكاديمية والمكانة العلمية لها والتى تعد سفيره لنا فى كل الدول العربية واﻷجنبية، مؤكدا على أن وجود اﻷكاديمية العربية باﻹسكندرية يؤكد على قيمة اﻹسكندرية وعظمتها، وفى ختام كلمته تمنى المحافظ للخريجين مزيدا من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم ومستقبلا واعدا وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لمصر وقادة المستقبل لها .

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كان حفل اليوم قد شهد تخريج 394 طالبا من كليات " النقل البحرى والتكنولوجيا، الهندسة والتكنولوجيا، كلية الإدارة والتكنولوجيا، كلية ‏الحاسبات وتكنولوجيا والمعلومات، كلية النقل الدولى واللوجيستيات، كلية اللغة والاعلام " ، من بينها 80 من كلية النقل البحرى ، 190 من كلية الهندسة والتكنولوجيا، 66 من كلية الادارة والتكنولوجيا، 37 من كلية النقل الدولى،17 من كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات‏، 4 من كليات اللغة والاعلام ، وينتمى الطلاب الى 9 جنسيات هى "مصر، السعودية، السودان، العراق، اليمن، جيبوتى، لبنان، نيجيريا، ليبيا، سوريا".