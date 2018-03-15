محافظ الأقصر يستقبل وزيرة الثقافة لحضور ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"الخميس، 15 مارس 2018 12:38 ص
محافظ الأقصر يستقبل وزيرة الثقافة
الأقصر - أحمد مرعى - بسنت جميل
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استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، مساء أمس الأربعاء، بمطار الأقصر الدولى، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتى من المقرر أن تطلق اليوم الخميس الفعاليات الختامية لاحتفالات الأقصر عاصمة للثقافة العربية، حيث بدأت الاحتفالات منذ مارس 2017 واستمرت على مدار 12 شهراً.
يشار إلى أن الاحتفالات الختامية ستقام فى الفترة من 15 حتى 18 مارس الجارى فى عدة مواقع بمدن وقرى محافظة الأقصر وأمام المواقع التاريخية والأثرية.
وتشارك وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها بأنشطة فى الاحتفالات، وذلك بالتعاون مع محافظ الأقصر محمد بدر، حيث تشهد مراسم الختام تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية إلى مدينة وجدة بالمغرب فى حضور محمد الأعرج وزير الثقافة المغربى وعدد من السفراء والوزراء.
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