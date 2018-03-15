محافظ أسيوط: ننسق مع أعضاء مجلس النواب لوضع حلول لمشاكل المواطنين







أسيوط- ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، إننا نعمل على توفير الخدمات بكافة ربوع المحافظة طبقاً للامكانات المتاحة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لإزالة العقبات و توفير الموارد لتنفيذ المشروعات التي تهم المواطنين بمراكز وقرى المحافظة مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلاء المصلحة العامة والإهتمام بالقطاعات التي تمس المواطن البسيط بتوفير الخدمة بالشكل اللائق.

جاء ذلك خلال عقده لقاءين متتاليين مع "محمد حسين ، حلمي ابوركبة ، ياسر عمر ، مرتضى العربي ، عبدالكريم زكريا" أعضاء مجلس النواب عن دوائر "مركز منفلوط، ابنوب والفتح" بأسيوط وبحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة ونبيلة على رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط وعدد من وكلاء الوزارات والهيئات.

حيث واصل المحافظ وأعضاء مجلس النواب مناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه المواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة في كافة المجالات والوقوف على نسب التنفيذ والمتابعة للمشروعات الجاري تنفيذها وللقرارات التي تم إتخاذها خلال اللقاءات الماضية.

وكلف المحافظ؛ مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برفع تقرير كامل عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظة والمعوقات التي تواجهها على أن يتم التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لمتابعة العمل في تنفيذها طبقاً للخطط الموضوعة ووضع حلول لها خاصة المشروعات التي تحتاج إلى دعم وتحفيز بتضافر الجهود التنفيذية والشعبية.

كما كلف الدسوقي ؛ الدكتور عواد أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة بمواصلة العمل والمتابعة لملف الباعة الجائلين بمدينة منفلوط وإنهاء الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى المكان الذي تم إنشاءه لهم لافتاً إلى أهمية التعامل مع الملف بسرعة وجدية تامة بالتنسيق مع مديرية الأمن مشدداً على إزالة كافة الاشغالات بالطرق والميادين الرئيسية بمراكز المحافظة ودراسة تخصيص وإنشاء أماكن بديلة للباعة الجائلين بها لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة بهذه الشوارع والميادين ورفع المعاناة من كاهل المواطنين مشيراً إلى إزالة عدد من الاشغالات والتعديات على حرم الطريق الصحراوي بنطاق مركز ومدينة الفتح على أن يتم التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة باقي التعديات.

وطالب المحافظ؛ بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجل المدني بمنفلوط من المقر القديم إلى المقر الذي تم تخصيصه له بمجلس مدينة منفلوط القديم طبقاً لقرار المجلس التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن ومسئولي الأحوال المدنية نظراً للحالة التي وصل إليها المقر الحالي والتي اشتكى منها أهالي المركز وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين واستيعاب الأعداد التي تتعامل مع تلك الجهة الهامة.

وأكد الدسوقي على أهمية إستكمال إزالة المطبات العشوائية بالطرق السريعة والزراعية والبدء الفوري بطريق "أسيوط/أبنوب"، لتيسير حركة النقل والمواصلات على المواطنين واستبدالها بمطبات صوتية موجهاً رؤساء المراكز بمساعدة هيئة الطرق وتوفير أية معدات مطلوبة للإنتهاء من إزالة المطبات في أسرع وقت.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام محافظة أسيوط ،أن هذه اللقاءات بدأت تؤتي ثمارها حيث تم الوصول لحلول لبعض المشكلات التي كانت تواجه المواطنين في مراكز المحافظة المختلفة خاصة مع دراسة ومناقشة كل موضوع على حدى بكل دائرة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين المحافظة والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لإعلاء المصلحة العامة وتنفيذ الحلول في أسرع وقت ممكن طبقاً للامكانات المتاحة.

كما أكد محافظ أسيوط ، أنه تم تسليم قطعة أرض مساحتها 300 ألف متر بمنطقة عرب العوامر الصناعية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لإنشاء مجمع صناعي عليها يضم 200 مصنع صغير للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تشجيع الاستثمار بالمحافظة وتنشيط سوق العمل بها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والمناطق الصناعية.

وقال المحافظ إن إنشاء هذه المصانع يعكس الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية صناعية حقيقية بمحافظات الصعيد لافتا إلى دعم الحكومة للأنشطة الصناعية لما لها من دور فعال في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستواهم المعيشي.

وأوضح مدحت حسن مدير إدارة الإستثمار بمحافظة أسيوط أنه يتم إنشاء مصانع بالمناطق الصناعية بخمس محافظات هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر حيث يتم إنشاء 200 مصنع بأسيوط في تخصصات مختلفة للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بشروط ميسرة لتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل صغار المستثمرين.

وأوضح مدير إدارة الإستثمار، أن إنشاء المصانع يتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية حيث تم البدء في الرفع المساحي وضبط المناسيب لقطعة الأرض وسيتم البدء في إنشاء الـ 200 مصنع خلال شهر مارس الجارى.

ومن جانب أخر ، قال المهندس ياسر الدسوقي ، إن الحملات التموينية وحملات ضبط الاسعار بالأسواق تمكنت من تحرير 430 محضر تمويني متنوع خلال أسبوع وذلك في إطار تشديد وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محسن فرغلي صالح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط أن الحملات المكبرة أسفرت عن ضبط 81 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك و50 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجزر و21 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك و34 محضر بوتاجاز ومواد بترولية و14 علبة سجائر لبيعها بأزيد من السعر وتجميع 500 لتر سولار والتحفظ على 80 قطعة شيكولاتة و 10 كيلو بونبون منتهي الصلاحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين ، أن الحملات في مجال المخابز والأسواق أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفة انتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن وتوقف عن الانتاج وعدم صرف بونات الخبز وعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز واسم صاحبه ومديره المسئول ووزن الرغيف وسعره وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم وجود شهادة صحية.