محافظة الأقصر تمدد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة 3 أشهر

محافظة الأقصر تمدد مهلة تلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة 3 أشهرالخميس، 15 مارس 2018 12:17 م
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التقنين لكافة المواطنين من واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة 3 شهور بناء علي تعليمات مجلس الوزراء، وناشدت المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بالتقدم بطلبات التقنين والتوجه الي ديوان عام المحافظة، لاستكمال الأوراق المطلوبة لذلك.
وتم توزيع نشرة علي مجالس المدن بالأقصر، تفيد بورود كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة برقم (111) برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 28/2/2018 بالموافقة علي مد الفترة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد علي الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة (ثلاث أشهر) اعتباراً من 14/3/2018.
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