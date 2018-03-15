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مجهول يسرق مبلغا ماليا من مكتب إنتاج سينمائى بالدقى

الخميس، 15 مارس 2018 09:53 م
مجهول يسرق مبلغا ماليا من مكتب إنتاج سينمائى بالدقى سرقة - صورة أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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سرق مجهول مبلغا ماليا من مكتب إنتاج سينمائى بالدقى، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية مرتكب الحادث وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد تعرض مكتب إنتاج سينمائى للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مرتكب الواقعة تسلل عبر النافذة المطلة على السلم الخاص بالطوارئ، واستولى على مبلغ مالى وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية مرتكب السرقة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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