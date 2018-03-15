مجهولون يسرقون 4 أجهزة كمبيوتر من مكتب تابع لجامعة أجنبية بالعجوزة







كتب بهجت أبو ضيف

تعرض مكتب تابع لجامعة أجنبية للسرقة على يد مجهولين بالعجوزة، حيث استولى مرتكبو السرقة على 4 أجهزة كمبيوتر وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتم الكشف عن الحادث ببلاغ تلقاه قسم شرطة العجوزة، يفيد تعرض مكتب تابع لجامعة أجنبية مقرها القاهرة، للسرقة على يد مجهولين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على 4 أجهزة كمبيوتر من داخل المكتب وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.