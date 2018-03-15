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مجلس الدولة :عدم خضوع العاملين بشركة تابعة لهيئة سكك حديد مصر للحد الأقصى للأجر

الخميس، 15 مارس 2018 12:55 م
مجلس الدولة :عدم خضوع العاملين بشركة تابعة لهيئة سكك حديد مصر للحد الأقصى للأجر السكة الحديد





كتب أحمد عبد الهادى
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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع العاملين بشركة تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
 
وأستندت الفتوى على أنها تُعدُّ من الشركات المساهمة التى تندرج فى عداد أشخاص القانون الخاص، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أوبالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون.
 
 
 
 

 


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