video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 مارس 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الأمن الدولى يعتمد بيانًا حول الأوضاع فى اليمن

الخميس، 15 مارس 2018 05:08 م
مجلس الأمن الدولى يعتمد بيانًا حول الأوضاع فى اليمن مجلس الأمن الدولى





(أ ف ب)
إضافة تعليق

ندد مجلس الأمن الدولى فى بيان اعتمده اليوم الخميس، بالتدهور الكبير للوضع الإنسانى فى اليمن حيث هناك "22,2 مليون شخص" بحاجة لمساعدة أى "أكثر بـ 3,4 مليونا مقارنة مع السنة الماضية".

وجاء فى البيان الذى اعتمد فى ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة التى خاضتها بريطانيا "أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنسانى فى اليمن والأثر الإنسانى المدمر للنزاع على المدنيين".

 

 

         

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: مؤتمر دولى لدعم اليمن بجنيف أبريل المقبل

اليمن: مصرع 17 حوثيًا جراء هجوم للمقاومة الشعبية فى البيضاء

مجلس الأمن الدولى

اليمن

اخبار اليمن

الامم المتحدة




لا تفوتك
"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"بدلة ظابط" أغنية لوزارة الداخلية تحمل رسالة شرطى لابنه

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

"القاصر بـ 7000 دولار".. تفاصيل مرعبة بأكبر قضية اتجار بالبشر.. الشبكة الدولة ضمت أصحاب مهن مختلفة ومحاسبين ومحاميين أجانب ومصريين تخصصوا فى زواج المتعة.."فيس بوك" وانستجرام" لاستدراج الفتيات و"واتس آب" للتواصل

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

قطر.. "دكتاتورية نهش القبور".. "تنظيم الحمدين" يجرد أبناء قبيلة الغفران المتوفين من جنسياتهم.. تهجر 6 آلاف قطرى من الإمارة فى حملة تنكيل ممتدة.. وبن سحيم: لا بديل عن التخلص من "شذوذ" حكام الدوحة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

"حق مريم لن يضيع".. حملة شرسة من المصريين ضد بريطانيا وBBC على تويتر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة