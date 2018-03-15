مجلس الأمن الدولى يعتمد بيانًا حول الأوضاع فى اليمن







(أ ف ب)

ندد مجلس الأمن الدولى فى بيان اعتمده اليوم الخميس، بالتدهور الكبير للوضع الإنسانى فى اليمن حيث هناك "22,2 مليون شخص" بحاجة لمساعدة أى "أكثر بـ 3,4 مليونا مقارنة مع السنة الماضية".

وجاء فى البيان الذى اعتمد فى ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة التى خاضتها بريطانيا "أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنسانى فى اليمن والأثر الإنسانى المدمر للنزاع على المدنيين".