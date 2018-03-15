مباحث الغربية تضبط 3805 هاربين من أحكام خلال 24 ساعة







الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 3805 هاربين من أحكام خلال 24 ساعة، منهم 2496 هاربا من أحكام فى غرامات، و1254 هاربا من أحكام فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و47 حكما فى مخالفات، و8 هاربين من أحكام فى جناية، وتحصيل 262 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.