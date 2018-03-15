مباحثات عسكرية بين السعودية وأمريكا فى الرياض

مباحثات عسكرية بين السعودية وأمريكا فى الرياضالخميس، 15 مارس 2018 03:02 م
العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض (أ ش أ)
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التقى وزير الحرس الوطنى السعودى الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف اليوم الخميس، القائد العام لقيادة التجهيزات والمعدات بالجيش الأمريكى الفريق أول جوستاف بيرنا، والوفد المرافق له الذى يزور المملكة حاليًا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى - خلال اللقاء - استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
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